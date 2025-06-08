7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Медведев заявил о сжатии «шагреневой кожи» Украины
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал начавшееся наступление российских войск, акцентировав, что Киеву придется столкнуться с новыми реалиями на земле.
Медведев сообщил в своем Telegram-канале о начале наступления российских военных в Днепропетровской области. Он подчеркнул, что «тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».
Медведев также отметил, что «шагреневая кожа бандеровского государства сжимается», добавив, что дезинсекция против «паразитов» продолжается. По его словам, предупреждения Киева и его покровителей об изменении ситуации были проигнорированы, и теперь они получают подтверждение перемен на линии фронта.
Минобороны России, со своей стороны, сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.