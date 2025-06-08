Tекст: Ольга Иванова

Медведев сообщил в своем Telegram-канале о начале наступления российских военных в Днепропетровской области. Он подчеркнул, что «тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».

Медведев также отметил, что «шагреневая кожа бандеровского государства сжимается», добавив, что дезинсекция против «паразитов» продолжается. По его словам, предупреждения Киева и его покровителей об изменении ситуации были проигнорированы, и теперь они получают подтверждение перемен на линии фронта.

Минобороны России, со своей стороны, сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.