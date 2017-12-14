На Красной площади завершилось первомайское профсоюзное шествие

В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это не только представители профсоюзов, но и студенты, ветераны, активисты парламентских партий. Участники акции прошли по Красной площади с символикой и лозунгами профсоюзного движения.

В Москве закончилось первомайское профсоюзное шествие под лозунгом: «Единство, солидарность, труд – гарантии успешного развития!». По данным МВД, в нем приняли участие 130 тыс. человек. Кроме представителей профсоюзов Москвы и Подмосковья в демонстрации принимали участие студенты, ветераны, а также члены «Единой России» и других партий.

«Так сложилось, что 1 мая трудящиеся выходили на улицы для того, чтобы показать свою решимость в борьбе за свои права. Этот день – не просто дань уважения к прошлому, а праздник, который является достаточно актуальным с точки зрения востребованности его идей», – заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Шествие начиналось на Красной площади, во главе шли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, передало РИА «Новости».

Участники акции прошли по Красной площади с символикой российских профсоюзов, а также пронесли плакаты с требованиями профсоюзного движения. Среди лозунгов шествия были: «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!», «Выпускникам учебных заведений гарантированное трудоустройство», сообщил «Интерфакс».

«Мир, труд, общественное согласие и уважение друг к другу – это ценности, над которыми не властно время. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии, является лучшим стимулом для развития России как процветающей, сильной, нравственно и физически здоровой державы, в которой удобно и комфортно жить всем ее гражданам. Насколько успешно мы будем трудиться, настолько лучше будет наш завтрашний день, ведь когда мы вместе, мы можем достичь очень многого», – рассказала депутат Госдумы Алена Аршинова.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей «РОСПРОФЖЕЛ» Николай Никифоров поздравил россиян: «Я желаю всем жителям нашей страны мира, счастья, добра и благополучия. Пусть во всех делах и начинаниях вам сопутствует удача. С праздником!»

«Сегодня большой праздник, который отмечается не только в России, но и в других странах мира. Он объединяет трудящихся и вселяет надежду в сердца. Желаю, чтобы каждый человек был удовлетворен своей работой, получал достойную заработную плату, чтобы улучшались условия труда, производственного быта. Все это будет способствовать повышению производительности труда, улучшится качественная отдача от каждого рабочего места. Важно, чтобы у вас были достойные льготы и гарантии, чтобы все социальные вопросы решались быстро и качественно», – добавил Никифоров.

Я желаю всем жителям нашей страны мира, счастья, добра и благополучия. Пусть во всех делах и начинаниях вам сопутствует удача. С праздником!», – подчеркнул он.