Сестра заявила о намерении Юлии Скрипаль просить политическое убежище

Юлия Скрипаль будет просить политическое убежище, заявила ее сестра Виктория Скрипаль в эфире Первого канала, при этом не уточнив, в какой именно стране.

«Я знаю, что уже будет заявление Юлии Скрипаль о политическом убежище», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее она заявляла, что Юлия Скрипаль хочет вернуться в Москву. При этом британские власти оказывают на нее давление.

Виктория уже говорила, что намерена забрать Юлию Скрипаль в Россию.

При этом Лондон не выдал Виктории визу, в связи с чем она предположила, что в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери.