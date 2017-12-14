Сестра заявила о давлении британских властей на Юлию Скрипаль

Гражданка России Юлия Скрипаль, которая восстанавливается после отравления в Солсбери, «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву», однако она не может свободно излагать свое мнение, заявила в интервью газете Sunday Telegraph ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

«У нее (у Юлии) здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек», – сказала в интервью Виктория. Она заявила, что британские власти отказали ей в выдаче визе, так как опасались, что она – «российский шпион», передает ТАСС.

В письме от британского посольства, которое она получила, говорилось, что Виктории отказали в визе в связи с тем, что якобы не было уверенности в желании Юлии ее видеть. Виктория отвергла подобное предположение. Она утверждает, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно излагать свое мнение.

Она привела последние фразы своего телефонного разговора с Юлией, в котором у сестры британского шпиона забрали телефон, и 33-летняя россиянка заплакала.

«Вы думаете, она плачет потому, что не хочет меня видеть?», – спросила Виктория.

Она отвергла любые домыслы о том, что за планом ее поездки в Великобританию стоит Кремль. Виктория заверила, что не работает на спецслужбы. При этом она придерживается мнения, что ее дядя и двоюродная сестра пострадали от пищевого отравления – возможно, морепродуктами.

Ранее Виктория заявляла, что намерена забрать Юлию Скрипаль в Россию.

Виктория Скрипаль в субботу подтвердила, что Лондон не выдал ей визу. Она предположила, что это могло произойти, так как в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери. Позже были названы четыре причины отказа в визе Виктории Скрипаль.