Названы четыре причины отказа в визе Виктории Скрипаль

Обнародован отрывок из уведомления британских властей Великобритании об отказе в выдаче визы племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – Виктории; в документе отмечается, что консула смутила цель визита в Великобританию.

«А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», – цитирует Би-Би-Си письмо из консульского отдела.

Кроме этого, по мнению Британской стороны, Виктория Скрипаль не доказала, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Соединенном Королевстве.

Отмечается, что в графе о трудоустройстве Викторрия Скрипаль указала, что не работает, а на вопрос о том, есть ли у нее сбережения, иные доходы или спонсоры ответила отрицательно.Ранее Виктория Скрипаль подтвердила, что Лондон не выдал ей визу, добавив, это могло произойти, так как в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери.

В четверг сообщалось, что Виктория Скрипаль поговорила по телефону со свой двоюродной сестрой Юлией, отравленной вместе с отцом. До этого Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.