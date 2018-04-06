Племянница Скрипаля прокомментировала отказ в британской визе

По мнению Виктории Скрипаль, племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ей не выдали британскую визу, так как Лондон что-то скрывает об инциденте в Солсбери.

«Британцам, должно быть, есть что скрывать», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Напомним, СМИ сообщили, что власти Великобритании отказали Виктории Скрипаль в визе. В российском посольстве сказали, что заявление МВД Великобритании о несоответствии визовой заявки Виктории Скрипаль иммиграционным правилам не выдерживает критики.