Посольство отреагировало на отказ Британии впустить племянницу Скрипаля

Заявление МВД Великобритании о несоответствии визовой заявки Виктории Скрипаль иммиграционным правилам не выдерживает критики, говорится в сообщении посольства России.

«Это решение заслуживает сожаления и беспокойства. Согласно «источнику в правительстве», процитированному Би-би-си, в визе было отказано на том основании, что «по всей видимости, российское государство пытается использовать Викторию в качестве заложника». Это ясно означает, что решение было принято из чисто политических соображений», – сказали в посольстве.

Москва считает, что британское посольство должно было помочь Виктории Скрипаль привести визовую заявку в надлежащий вид, а не отказывать в визе, передает РИА «Новости».

По мнению посольства России, сокрытие британской стороной Сергея Скрипаля и его дочери Юлии от внешнего мира, отказ сотрудничать и отвечать на вопросы означает, что Лондону есть что скрывать.

Представитель посольства России в Лондоне подчеркнул, что «единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны».

Во вторник российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.