Племянницу Скрипаля не пустили в Британию

Власти Великобритании отказали племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в визе, сообщил журналист телеканала Би-би-си Джеймс Ландейл со ссылкой на источник в правительстве.

«Источник в правительстве сообщил, что Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур», – написал Ландейл в Twitter.

Источник телеканала, которого процитировал журналист, заявил, что, по ощущениям, российское государство якобы «пытается использовать Викторию в качестве пешки».

Накануне сообщалось, что племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория поговорила по телефону с его дочерью Юлией. В эфире телеканала «Россия 1» была обнародована запись разговора. До этого Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.

Во вторник, 3 апреля, российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.