Опубликована запись разговора племянницы Скрипаля с его дочерью

Телеканал «Россия 24» опубликовал аудиозапись телефонного разговора Виктории Скрипаль, племянницы отравленного в британском Солсбери Сергея Скрипаля, с его дочерью Юлией Скрипаль.

Телеканал подчеркивает при этом, что доказательств подлинности записи нет, хотя она была предоставлена самой Викторией Скрипаль.

Женщина, которая представляется Юлией Скрипаль, сообщает, что у нее «все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые». «Ни у кого нет непоправимых вещей», – говорит она, добавив, что скоро выписывается. По словам женщины, состояние Сергея Скрипаля «нормальное».

Кроме того, Юлия Скрипаль считает, что ее двоюродной сестре не дадут британскую визу.

Ранее Виктория Скрипаль предположила, что ее родственники могли отравиться морепродуктами. Она также говорила, что хочет забрать свою двоюродную сестру из Британии в Россию.