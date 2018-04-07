Виктория Скрипаль подтвердила отказ в выдаче британской визы

Племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – Виктория подтвердила, что Лондон не выдал ей визу.

В интервью Business FM Виктория Скрипаль пояснила, что после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь с отравленной вместе с Сергеем Скрипалем его дочерью Юлией не удалось.

Накануне сообщалось, что власти Великобритании отказали Виктории Скрипаль в визе. В российском посольстве в Лондоне заявили по этому поводу, что заявление МВД Великобритании о несоответствии визовой заявки Виктории Скрипаль иммиграционным правилам не выдерживает критики. Сама Виктория Скрипаль заявляла, что это могло произойти, так как Лондон что-то скрывает об инциденте в Солсбери.

В четверг, 5 апреля, сообщалось, что племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория поговорила по телефону с его дочерью Юлией. В эфире телеканала «Россия 1» была обнародована запись разговора. До этого Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.

Во вторник, 3 апреля, российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.