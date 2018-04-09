Роскомнадзор не нашел смысла в досудебной блокировке Telegram

Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера Telegram, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«А смысл?» – передает РИА «Новости» ответ Жарова на вопрос, будет ли Роскомнадзор просить о временной досудебной блокировке мессенджера.

При этом он высказался по поводу судьбы популярных мессенджеров в России, заявив, что иск сейчас подан только к Telegram.



«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск в отношении Telegram и будем ждать решения суда. Пока на этом все», – отметил глава Роскомнадзора.

Напомним, в минувшую пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск. До этого она сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Создатель мессенджера Павел Дуров ранее сообщил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать его не принесут плодов.