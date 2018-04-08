Сбивший людей в Мюнстере оказался одиночкой

Человек, который наехал на грузовике на людей в Мюнстере, действовал в одиночку, террористического следа нет, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

По его словам, расследование продолжается, передает РИА «Новости».

Associated Press сообщает, что прокуратура ФРГ пока не установила причину инцидента в Мюнстере, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в квартире водителя обнаружили автомат Калашникова. Позже выяснилось, что это муляж.

В субботу в Мюнстере на юге Германии грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей, в результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой. Позже сообщалось, что у него якобы были проблемы с психикой.