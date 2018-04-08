В квартире сбившего людей в Мюнстере нашли автомат

Правоохранительные органы Германии обнаружили в квартире 49-летнего водителя фургона, сбившего в субботу посетителей летнего кафе в историческом центре немецкого Мюнстера, автомат Калашникова, сообщает Bild.

Оружие передано на экспертизу, передает ТАСС.

Кроме того, в грузовике, которым водитель протаранил людей, сотрудники спецназа обнаружили пистолет, а также идущий от него провод под автомобильный коврик. Однако подозрение, что провод ведет к самодельному взрывному устройству, не подтвердилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

Напомним, в субботу на юге Германии грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей, в результате погибли четыре человека, еще около 50 пострадали. Сидевший за рулем мужчина покончил с собой. В полиции не исключили, что произошедшего является терактом.

После инцидента в Мюнстере власти Нидерландов усилили на границе с Германией контроль.