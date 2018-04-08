Голландия усилила контроль на границе с Германией после инцидента в Мюнстере

Власти Нидерландов усилили контроль на границе с Германией после инцидента в немецком Мюнстере, где грузовик протаранил толпу людей, сообщила полиция восточного голландского региона Оверэйсел.

По словам национального координатора по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Дика Схоофа, власти страны внимательно отслеживать ситуацию и проверяют, не затронул ли этот инцидент выходцев из Голландии, передает РИА «Новости».

По сообщению бельгийских СМИ, контроль усилен, в частности, на трассах A35 и A1, которые соединяют восток Нидерландов с Германией.

Напомним, в субботу на юге Германии грузовик, за рулем которого оказался немец с психическими отклонениями, протаранил уличное кафе и въехал в группу людей. В грузовике обнаружили подозрительный предмет. В полиции не исключили, что причина произошедшего – теракт.

Президент России Владимир Путин в связи с трагедией в Мюнстере обратился к своему коллеге из Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.