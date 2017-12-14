Путин выразил соболезнования Штайнмайеру в связи с инцидентом в Мюнстере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией в городе Мюнстер, где грузовик протаранил толпу людей, сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе уточнили, что российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает ТАСС.

Ранее Меркель призналась, что глубоко потрясена «чудовищным происшествием» в Мюнстере.

Напомним, в субботу на юге Германии грузовик, за рулем которого оказался немец с психическими отклонениями, протаранил уличное кафе и въехал в группу людей. В грузовике обнаружили подозрительный предмет. В полиции не исключили, что причина произошедшего – теракт.