В наехавшем на людей грузовике в Германии нашли подозрительный предмет

Полиция города Мюнстер, расположенного на юге Германии, заявила, что в грузовике, протаранившем уличное кафе, обнаружили подозрительный предмет, сообщает телеканал N24.

«В грузовике обнаружен подозрительный предмет, об этом сообщил нам официальный представитель полиции», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

По этой причине место происшествия оцеплено. В полиции не уточнили, о каком именно предмете идет речь, однако, по информации, в грузовике ищут взрывчатку. К операции привлекли собак, над местом инцидента кружат полицейские вертолеты.

В субботу грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, в результате погибли три человека, около 50 пострадавших. Мужчина, въехавший в толпу, мертв – он покончил с собой.