Меркель оказалась потрясена атакой в Мюнстере

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что глубоко потрясена «чудовищным происшествием» в Мюнстере, где грузовик наехал на людей.

«В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена», – передает РИА «Новости» текст заявления Меркель.

Канцлер сообщила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД Германии Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии Лашетом в связи с инцидентом в Мюнстере.

Меркель пообещала сделать «все возможное» для расследования инцидента в Мюнстере, а также для поддержки пострадавших и родственников жертв трагедии. Она поблагодарила правоохранителей, которые работают на месте происшествия.

В субботу грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, в результате, по последним данным, погибли четыре человека, около 50 пострадавших. Мужчина, въехавший в толпу, покончил с собой. В полиции допускают, что причина произошедшего – теракт. В грузовике обнаружили подозрительный предмет. За рулем грузовика был немец с психическими отклонениями.