Стало известно, кто сидел за рулем въехавшего в людей в Германии грузовика

Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщило, что управлял грузовиком, наехавшим на группу людей в историческом центре немецкого Мюнстера.

«Нападавшим был немец с психическими отклонениями», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Уточняется, что сейчас правоохранители проверяют жилье мужчины на предмет взрывчатки.

В субботу грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, в результате, по последним данным, погибли четыре человека, около 50 пострадавших. Мужчина, въехавший в толпу, покончил с собой. В полиции допускают, что причина произошедшего – теракт. В грузовике обнаружили подозрительный предмет.