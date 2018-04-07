Возросло число жертв наезда грузовика на толпу в Германии

В результате наезда грузовика на толпу людей в немецком городе Мюнстер погибли четыре человека, сообщает министерство внутренних дел Германии.

Ведомство сообщает о 20 пострадавших, передает Telegram-канал телеканала 360.

Тем временем, Генконсульство России в Бонне проверяет, есть ли среди пострадавших россияне, передает РИА «Новости».

После происшествия отменили планировавшуюся в центре Мюнстера демонстрацию курдов, сообщает Focus. В демонстрации курдов ожидалось участие около 1,5 тыс. человек.

Отмечается, что полицейские смогли быстро отреагировать на наезд грузовика, так как в это время уже были стянуты к центру города, чтобы следить за порядком во время демонстрации.

В субботу грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, в результате погибли три человека, около 50 пострадавших. Мужчина, въехавший в толпу, покончил с собой. В полиции допускают, что причина произошедшего – теракт. В грузовике обнаружили подозрительный предмет.