Власти Германии уточнили число погибших при атаке в Мюнстере

В результате наезда грузовика на толпу людей в немецком Мюнстере погибли два человека, также умер водитель грузовика, сообщил глава МВД федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Херберт Ройль.

«Погибли три человека – две жертвы атаки и нападавший, который покончил с собой», – сказал он, уточнив, что в общей сложности умерли три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, FAZ и Zeit.

Пострадали 20 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Напомним, грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии. В полиции допускают, что причина произошедшего – теракт. В грузовике обнаружили подозрительный предмет. За рулем грузовика был немец с психическими отклонениями.

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что глубоко потрясена «чудовищным происшествием» в Мюнстере.