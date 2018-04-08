Анонсирована встреча Лаврова с главой МИД КНДР

Во вторник глава МИД КНДР Ли Ен Хо в рамках официального визита в Москву встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С 9 по 11 апреля Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ен Хо посетит с официальным визитом Российскую Федерацию. 10 апреля запланированы его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым», – сообщается на сайте МИД России.

Планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации.

Кроме того, стороны обсудят вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, по ходу реализации соглашения по иранской ядерной программе. Будут затронуты вопросы перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР.

«Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе», – говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что ядерная и другие проблемы Корейского полуострова по-прежнему являются сдерживающим фактором для российско-северокорейского сотрудничества. Подчеркивается, что Москва привержена неукоснительному соблюдению требований резолюций СБ ООН по корейскому урегулированию. Также поддерживаются шаги северокорейского руководства, которые направлены на сближение Пхеньяна и Сеула и налаживание прямого диалога с США.

Также одной из тем переговоров станет подготовка к празднованию 70-летия двусторонних дипломатических отношений.

5 апреля министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым удалось достичь новых договоренностей по Северной Корее.