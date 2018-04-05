Лавров и глава МИД Китая достигли новых договоренностей по КНДР

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым удалось достичь новых договоренностей по Северной Корее.

Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва и Пекин считают недопустимым вооруженный конфликт на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».

«Подробно обменялись мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова, подчеркнули важность недопущения здесь вооруженного конфликта, отметили безальтернативность политико-дипломатического урегулирования», – заявил Лавров.

Лавров добавил, что Россия и Китай выступаю против попыток пересмотреть иранскую сделку, они не соответствуют резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года.

«Попытки ее пересмотреть способны лишь подорвать многолетние международные усилия на этом направлении», – подчеркнул Лавров.

Ранее в МИД России заявили, что разработанная Россией и Китаем дорожная карта урегулирования ситуации на Корейском полуострове начала успешно реализовываться.

Москва также надеется, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в середине мая. Не исключалось, что все произойдет на российском Дальнем Востоке. Официальной информации о визите лидера КНДР в Россию пока не поступало, но об этом сообщали многочисленные дипломатические источники.