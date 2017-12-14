Подозреваемого в убийствах беркутовцев активиста Майдана не стали брать под стражу

Генеральная прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве силовиков во время Майдана в феврале 2014 года; суд поддержал данное решение.

«Ходатайство прокурора удовлетворить», – огласила решение судья, передает ТАСС.

Таким образом, было отменено ходатайство ГПУ о взятии Бубенчика под стражу. Теперь следователи собираются предъявить обвинение Бубенчику уже по другой статье. В 17.00 он приглашен в надзорное ведомство для вручения нового обвинения.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об аресте Ивана Бубенчика, публично хваставшегося тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута». В украинской блогосфере в этой связи стали писать о том, что президент страны Петр Порошенко сам возглавил процесс похорон «завоеваний евромайдана».

Между тем, в суде Бубенчик отверг предъявленные ему обвинения.