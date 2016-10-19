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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Украинские власти похоронили миф о героях «Небесной сотни»

Арест боевика Ивана Бубенчика мигом выявил идеологическую шаткость нынешнего киевского режимаФото: strana.ua
«Революция достоинства» наконец-то начала пожирать своих детей. Порошенко сам возглавил процесс похорон «завоеваний евромайдана». Такими криками встретила блогосфера Украины арест Ивана Бубенчика. Этот боевик публично хвастался тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута». Если Бубенчик останется в тюрьме, весь миф о героях «Небесной сотни» рухнет. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В отличие, например, от депутата из Евпатории, который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки с «Норда» стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины. И Москва обязана эту проблему решить. Подробности...
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Франция снова погружается в морок забастовок

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вчера в новостях показывали репортажик о том, как люди ломились в переполненный автобус, любезно предоставленный бастующими, один автобус на более чем 300 человек. Отталкивая беременных женщин и наступая друг на друга. Подробности...
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Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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          Украинские власти похоронили миф о героях «Небесной сотни»

          Арест боевика Ивана Бубенчика мигом выявил идеологическую шаткость нынешнего киевского режима   5 апреля 2018, 10:20
          Фото: strana.ua
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

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          «Революция достоинства» наконец-то начала пожирать своих детей. Порошенко сам возглавил процесс похорон «завоеваний евромайдана». Такими криками встретила блогосфера Украины арест Ивана Бубенчика. Этот боевик публично хвастался тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута». Если Бубенчик останется в тюрьме, весь миф о героях «Небесной сотни» рухнет.

          Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду заменил группу прокуроров, расследовавших дело Ивана Бубенчика, заподозренного в убийстве офицеров «Беркута». Накануне «герой нации» Бубенчик был взят под стражу при попытке выехать в Польшу.

          «Считаю неправильной квалификацию действий участника «революции достоинства» И. Бубенчика, которую определили работники департамента спецрасследований С. Горбатюка», – написал Луценко в своем Facebook, добавив, что теперь другая группа, которую возглавит его зам Анжела Стрижевская, займется судьбой революционера.

          Бубенчик тотчас превратился в главного героя украинских соцсетей. Его арест вдруг подорвал всю хлипкую идеологическую опору киевского режима. Как известно, главным источником своей легитимности режим считает миф о подвиге «Небесной сотни». От ответа на вопрос, убийца ли Бубенчик или «герой нации», зависит и ответ на вопрос, революция произошла в Киеве четыре года назад или кровавый государственный переворот?

          Иван Бубенчик – 48-летний уроженец Львова. Примечательно, что в открытых источниках его биография передается крайне скупо. Упоминается служба в Советской армии. В конце 80-х принял участие в карабахском конфликте. Чем он занимался с конца 80-х до евромайдана, непонятно. Такое впечатление, что мирной профессии у фигуранта давно уже не было и к 2014 году он хорошо умел только одно – стрелять по людям. После победы Майдана Бубенчик продолжил воевать, теперь уже в зоне «АТО» в Донбассе, на посту командира батальона «Запад-2».  

          Как писала газета ВЗГЛЯД, на Майдане в феврале 2014 года Бубенчик застрелил двух офицеров. Он убил их из нелегально добытого автомата, выстрелами в затылок, о чем сам же похвастался в документальном фильме «Пленники». Фильм вышел в феврале 2016 года.

          Тогда-то департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) во главе с Сергеем Горбатюком начал расследование в отношении Бубенчика, однако чисто формально. Повестки на допрос «герой нации» игнорировал, а никак иначе сыщики его в эти два года не беспокоили.

          Неожиданно во вторник Бубенчик оказался за решеткой. На утро четверга назначено заседание Печерского районного суда, где будет избираться мера пресечения «герою нации», которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 348 УК).

          По идее Бубенчику полагается амнистия, обещанная всем участникам столкновений на Майдане. Закон об амнистии был принят ровно за сутки до переворота, 21 февраля 2014 года, в рамках мирных договоренностей Виктора Януковича и тогдашних вождей оппозиции. Договоренности, как известно, были сорваны, но закон успел вступить в силу.

          Однако человек из команды Горбатюка, прокурор департамента спецрасследований Алексей Донский, позволил себе назвать закон об амнистии «ничтожным», поскольку документ противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

          Заявление Донского вызвало отповедь спикера Верховной рады Андрея Парубия. «Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде отмечает, что закон, который принят украинским парламентом об амнистии, является ничтожным законом», – сказал Парубий в зале Рады, призвав Луценко разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о поддержке решения Луценко переквалифицировать дело Бубенчика, назвав само дело «неоднозначным».

          Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД предположил, что Горбатюк решился на бунт против начальства из-за личной ссоры с Луценко.

          «Горбатюк, вообще говоря, – профессиональный юрист. Можно по-разному к нему относиться, но то, что сказано о юридической ничтожности закона, принятого впопыхах 21 февраля (чтобы обезопасить участников госпереворота), – все это абсолютная правда. Закон действительно противоречит и конституции, и Уголовному кодексу Украины», – подчеркнул Азаров.

          «Признание Бубенчика в убийстве прозвучало еще два года назад. Почему Горбатюк два года ничего не предпринимал? – задается вопросом бывший глава правительства. – У Горбатюка с Луценко – противостояние. Луценко, если говорить всерьез, – неуравновешенный алкоголик. Он ставит задачи, ничего не понимая в юридических вопросах. Видимо, он стал ставить новые задачи Горбатюку. Тот начал сопротивляться, и это не первый такой конфликт».

          Арест Бубенчика мгновенно вернул украинскую дискуссию в начало 2014 года, когда «укропов» и «сепаров» еще не было, но страна уже была поделена на «майдановцев» и «антимайдановцев». Многие блогеры злорадно отмечали: «революция достоинства» наконец-то начала пожирать своих детей.

          В защиту арестанта выступил идеолог режима, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. «Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана», а «результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013–2014, мы можем вернуться в прошлое до Майдана», – написал он в своем Facebook и потребовал освобождения Бубенчика.

          Схожего мнения придерживаются и другие идеологи «борьбы с Россией». Так, бывший московский журналист, замгендиректора киевского крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев ехидно предположил, что после ареста Бубенчика

          «ГПУ признает Майдан преступлением и вернет Януковича на пост президента».

          Солидарен с ним и советник президента Петра Порошенко Юрий Бутусов: «Иван Бубенчик должен быть освобожден. Иначе в сговоре с целью убийства ГПУ придется обвинить всех, кто 18–20 февраля помогал совершить революцию в Киеве».

          Из-за границы в споры влез и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, цитирует которого РИА «Новости». Арест Бубенчика Саакашвили использовал, чтобы лишний раз пнуть Порошенко. В том, что «героя Майдана» решили посадить именно сейчас, Саакашвили видит заказ Порошенко, который вершит «контрреволюцию негодяев» и «возглавил процесс захоронения «дел Майдана».

          Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, который лично знаком с Горбатюком, тоже видит подоплеку в давнем личном конфликте главы департамента спецрасследований и генпрокурора: «Луценко постоянно пытается списать на Горбатюка все провалы прокуратуры, особенно в резонансных делах Майдана». А ведь и сам Луценко сейчас оказался под двойным давлением – на него наседают и правые радикалы, возмущенные посягательством на «героя Бубенчика», напоминает политолог.

          Но Бортник не исключает и политический сигнал в том, что группа Горбатюка решила обойтись с «героем» так жестко именно сейчас, за год до президентских выборов.

          «Возможно, это маркер. Украинская политическая и правовая система приходят к некоему балансу. Цикл подходит к концу, – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. – Власть может поменяться, пусть не кардинально, но может. За многое придется отвечать. И если на чьем-то счету остались абсолютно грязные, сфабрикованные дела, то за это тоже придется отвечать». 

          Бортник припомнил: еще в 2015 году в личной беседе Горбатюк обещал ему, что дела об убийстве сотрудников правоохранительных органов на Майдане будут в итоге расследованы до конца.

          «Те, кто ранее предпочитал критику в кулуарах, сейчас от самых грязных страниц, от самых грязных заказов, от политических дел пытаются спрятаться, дистанцироваться. Или даже пытаются занять взвешенную, объективную позицию», – подытожил Бортник.


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