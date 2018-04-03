Активиста Майдана задержали по подозрению в расстреле «беркутовцев»

На Украине задержан участник «евромайдана» Иван Бубенчик, которого заподозрили в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» во время Евромайдана, сообщил руководитель департамента спецрасследований украинской генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он проходил как свидетель по делу о расстреле «беркутовцев». Однако во вторник ему было объявлено о подозрении. В этот же день ему изберут меру пресечения в Печерском райсуде Киева, сообщает «Главред».

В феврале 2016 года генпрокуратура Украины провела обыски в доме жителя Львова Ивана Бубенчика, который ранее заявил, что, являясь участником акций протеста на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года, стрелял по бойцам спецподразделения МВД Украины «Беркут».