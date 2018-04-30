Опубликованы письма британцев с извинениями к России за «безумных лидеров»

Посольство России в Лондоне опубликовало отрывки из писем, в которых жители Великобритании осуждают несправедливые обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

«Мне стыдно, я возмущен обвинениями Британии до получения каких-либо свидетельств в ходе расследования по делу Скрипаля», – написал в российское представительство местный житель. Отрывок размещен в Twitter посольства России.

We appreciate the unyielding support of our friends, despite media outright Russophobic connotations. pic.twitter.com/S0szQnZfRz — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 апреля 2018 г.

Во многих письмах подчеркивается, что никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей нет, они осуждают «оскорбительную» риторику Терезы Мэй и министра обороны Гэвина Уильямсона.

«Выражаю глубокое восхищение чрезвычайно тяжелой работой президента [Владимира] Путина. Мысленно я нахожусь вместе с Россией», – сказано в одном из посланий.

Также некоторые британцы признаются, что испытывают неловкость из-за попыток Лондона демонизировать Россию. «Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров», – написал британец.

Ранее посольство России в Лондоне публиковало другие письма британцев, которые не разделяют позицию властей Великобритании и приносят свои извинения за несправедливые обвинения Лондона против Москвы.