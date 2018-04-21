Британцы извинились перед посольством России за политику Лондона

Посольство России в Лондоне опубликовало письма от рядовых британцев, которые не разделяют позицию властей Великобритании и приносят свои извинения за несправедливые обвинения Лондона против Москвы.

Посольство опубликовало послания граждан Британии в своем Twitter.

«От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны», – написал один из жителей, передает РИА «Новости».

«Уважаемые господа, я сожалею из-за поведения нашего правительства по «делу Скрипаля». Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, жестоких преступлений в Лондоне и остальной Британии и слабой политике Brexit», – считает другой британец.

It is remarkable how many people from all over the UK believe neither the official version for the Salisbury poisoning, nor that Russia should be treated as Britain's main enemy. pic.twitter.com/r3NE7rau6s — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 апреля 2018 г.

В некоторых письмах граждане Королевства выражали симпатию российскому правительству и лично президенту России Владимиру Путину. Британцы называли политику своего премьера Терезы Мей «безответственной».

Ранее российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

ОЗХО подтвердила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.