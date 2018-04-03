Венесуэла предложила России свои алмазы и золото

Министр по экологическому развитию добывающей промышленности Венесуэлы Виктор Кано предложил России принять участие в проектах по разведке и добыче в Боливарианской республике драгоценных камней и металлов, в том числе алмазов и золота.

Представители России и Венесуэлы на заседании двусторонней межправкомиссии, которое проходит в эти дни в Каракасе, обсудили проекты по добыче алмазов, золота и других минералов, используемых в технологическом секторе и промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на AVN.

Кроме того, обсуждалась возможность поставок российского оборудования для горнодобывающей отрасли Венесуэлы.

Страны также договорились изучить возможность подписания соглашений о сотрудничестве по совершенствованию систем разведки и добычи в добывающей сфере, усовершенствования соответствующих лабораторий.

Было согласовано, что в течение нескольких недель российские специалисты посетят добывающие предприятия в районе Ориноко, чтобы изучить их потенциал.

Напомним, в середине марта Роснефть сообщила, что Венесуэла погасила 50% авансов, выданных российской компанией, на миллиарды долларов.