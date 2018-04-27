Депутаты ЕП попросили расширить европейские санкции против России

Группа депутатов Европарламента (ЕП) направила письмо лидерам стран Европейского союза и руководству ЕС в Брюсселе с призывом расширить антироссийские санкции, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Да, мы в курсе этого письма», – приводит ее слова ТАСС.

Косьянчич при этом не смогла уточнить, кто к настоящему времени получил это обращение евродепутатов.

Ранее Берлин в связи с предстоящим визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон выразил надежду на обсуждение с американской стороной введение новых санкций против России.