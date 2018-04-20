Германия захотела обсудить с США новые санкции ЕС против России

В связи с предстоящим визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон Берлин выразил надежду на обсуждение с американской стороной введение новых санкций против России, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Это было бы весьма желательным. И так это будет обсуждаться применительно к санкциям, введенным в связи с незаконной аннексией Крыма, или к санкциям в связи с дестабилизацией на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что «других санкций пока нет».

Напомним, переговоры Ангелы Меркель и Дональда Трампа пройдут 27 апреля в Вашингтоне. Берлин сообщил, что одной из тем встречи станет «поведение» России. Кроме того, США и Германия планируют обсудить «Северный поток – 2».

Политолог Александр Рар ранее рассказал газете ВЗГЛЯД о целях поездки Меркель в Германию.

Добавим, что США решили отложить анонсировавшееся введение новых санкций против России. В начале апреля Вашингтон уже вводил новые антироссийские санкции.