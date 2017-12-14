Трамп решил ввести санкции против России, когда «она их заслужит»

Глава американского государства Дональд Трамп объяснил, собирается ли он вводить против России новые санкции.

Его спросили, когда США введут новые санкции против России.

«Как только она их вполне заслужит», – приводит РИА «Новости» ответ Трампа.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна готовится ввести новые санкции, но американские власти не подтвердили это заявление. Хейли после этого опровергла утверждения Белого дома о том, что она «что-то спутала».