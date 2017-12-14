Хейли отвергла заявления Белого дома о новых санкциях против России

Постпред США при ООН Никки Хейли опровергла заявление Белого дома о том, что она что-то напутала, говоря о введении новых санкций против России. Эпизод не только обнажил конфликт Хейли с администрацией Трампа, но и продемонстрировал, что президенту США свойственно стремительно менять решения, подчеркивают американские СМИ.

Постпред США в ООН Никки Хейли решительно отвергла заявления советников Белого дома, что она что-то перепутала или поторопилась, пишет Washington Post. «При всем уважении, я ничего не путаю», – подчеркнула Хейли.

Возможно, Трамп просто решил показать свою власть и принять решение, оставив в стороне своих подчиненных, не исключила The Washington Post. Но вместо того, чтобы признать, что президент Дональд Трамп изменил свое решение, Белый дом решил свалить все на ошибку постпреда.

Хейли «отважилась держаться за свое слово», подчеркнула газета. Ее комментарий нанес ощутимый удар по тому, что анонимно говорил Белый дом, а также вызвал редкое публичное опровержение его официальной линии. Кроме того, Хейли, по сути, наглядно продемонстрировала, что Трамп изменил свое мнение, а его администрация не смогла своевременно на это отреагировать.

С таким же успехом Хейли могла бы назвать Белый дом горсткой лгунов, указал WP.

Как рассказал газете The New York Times источник, близкий к окружению Трампа, президент смотрел в воскресенье телевизор, когда увидел, что его представитель в ООН Никки Хейли заявила, что американский лидер якобы решил ввести новые санкции против России. Трамп рассердился, поскольку ничего подобного он не решал, подчеркнул собеседник издания.

Это не первый случай, когда Трамп гневно кричал на телевизор, услышав в нем неожиданное высказывание Хейли, напомнила NYT. Только на этот раз свидетелем проявления раздора стала вся общественность. И раздор этот касается не только расходящихся взглядов на Россию, но и куда более серьезных политических амбиций, указало издание.

Во вторник официальный представитель Белого дома отметил, что заявление Никки Хейли по поводу того, что США якобы намерены ввести новые санкции против России, было «минутной путаницей». Хейли отступила, однако «не смутилась». Между тем появились вопросы по внешней политике Трампа, и в частности относительно того, кто же принимает решения в его администрации.

Раздор перешел в открытый конфликт, когда заявление Хейли опроверг Белый дом, подчеркнула NYT. Нынешнее столкновение напомнило эпизоды, когда Трамп «прямо подрезал своих подчиненных», так, например, когда экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости переговоров с Северной Кореей, после чего Трамп, «дабы не тратить время попусту, разругал его в «Твиттере», отметила газета.

«Это наносит ущерб ее (Хейли) авторитету в будущем и снова заставляет всех задаваться вопросом, что скажут США и насколько это соответствует реальности», – отметил в комментарии NYT член палаты представителей, демократ Джеральд Коннолли.

Факт вскрывает перекрестные схемы в администрации, когда с одной стороны – Никки Хейли, а с другой – «все более маргинальный» руководитель штаба Белого дома, госсекретарь и советник по национальной безопасности, который проработал на своему посту только неделю, но уже «вытолкнул многих высокопоставленных должностных лиц в сфере национальной безопасности в Белом доме, хотя свою команду еще не привел», подчеркнула газета.

«Никки Хейли считает себя неоконом», – отметил изданию конгрессмен-демократ Ро Ханна. «По сути, она является «попугаем», делая заявления в духе Маккейна – Линдси Грэма, дескать, давайте бомбить Иран, пойдем с другой холодной войной на Россию, давайте использовать силу во всем мире», – указал он.

С другой стороны, Коннолли называет ее важным «контрапунктом» Трампа. «Она была маленьким островом некоторого здравомыслия в этом неблагополучном, иррациональном, неустойчивом Белом доме, особенно когда дело касается внешней политики», – сказал он. «Теперь к ней то же отношение, что и к Тиллерсону. Так что, возможно, этот остров будет потоплен поднимающимся уровнем моря», – резюмировал конгрессмен.