Горсовету Днепра запретили критиковать Порошенко

Депутаты на сессии городского совета Днепра приняли решение «Об утверждении кодекса поведения», один из пунктов которого запрещает критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и правительства страны.

Для контроля за соблюдением кодекса будет создана специальная комиссия, а нарушители понесут дисциплинарную ответственность, сообщает интернет-издание Depo.Днепр.

Кроме того, «запрещается критиковать деятельность (...) и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации», а также «запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ».

Напомним, в 2017 году интернет-ассоциация Украины признала наличие в стране политической цензуры.

О цензуре на Украине также говорится в докладе госдепа США по вопросам правозащитной деятельности в 2017 году.