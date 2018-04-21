Госдеп США обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека

На Украине зафиксированы серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и казни, коррупция на правительственном уровне и цензура, заявили в Госдепартаменте США.

Такие данные следуют из обнародованного внешнеполитическим ведомством США доклада по вопросам правозащитной деятельности в 2017 году, передает RT.

Отмечается, что наиболее существенную проблему в вопросе прав человека составляют «незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», цитирует документ Укринформ.

Также указывается, что в стране процветает «широкомасштабная коррупция на правительственном уровне», правительство не привлекает к ответственности «виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией», присутствует «насилие против этнических меньшинств» и цензура.

В Госдепе считают, что в Киеве не принимают надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает безнаказанность.

Ранее немецкие СМИ рассказали о проблемах с коррупцией на Украине.