Минобороны Латвии назвало учения России «бряцанием оружием у дверей соседей»

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, комментируя военные учения России в Балтийском регионе, поинтересовался, зачем нужно «бряцать оружием у дверей соседей».

«Ведь это связано с балтийским пространством, где ведется интенсивная коммерческая деятельность. Самолетам и кораблям приходится объезжать опасные районы. Закрывают-то на длительное время: это обычно три дня и каждый день район закрывают на 12 часов», – заявил Бергманис в интервью Delfi.

Он выразил мнение, что «у российской стороны возникли бы вопросы, если бы мы (латвийские военные – прим. ВЗГЛЯД) отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали там стрелять».

«Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет», – заявил Бергманис, в то же время добавив, что обстановка в Латвии «очень безопасная».

На прошлой неделе Бергманис также потребовал от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море, но они так и не состоялись.

В то же время латвийский президент Раймонд Вейонис говорил, что заявленные Россией ракетные стрельбы в Балтийском море являются демонстрацией силы и провокацией против Латвии и НАТО.