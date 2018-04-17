Латвию напугали учения России в Балтийском море

Заявленные Россией ракетные стрельбы в Балтийском море являются демонстрацией силы и провокацией против Латвии и НАТО, заявил латвийский президент Раймонд Вейонис.

Вейонис заявил в эфире телеканала LNT, что российские учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе и негативно влияют на интенсивное судоходство, передает Delfi.

Он подчеркнул, что учения вообще не должны проводится в Балтийском море, так как существует вероятность ошибок.

Также Вейонис назвал реакцию Латвии на учения адекватной и добавил, что вооруженные силы страны контролируют ситуацию.

Отмечается, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля, а 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы.

Ранее депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс, комментируя российские тренировочные ракетные пуски в Балтийском море 4-6 апреля, заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху».

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс внимательно следит за военно-морскими учениями России на Балтике.