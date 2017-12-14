Латыши не позволят российскому Балтфлоту «испортить Пасху»

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху».

Он заявил, что Латвия не станет «бояться русских военных учений». «Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху», – приводит его слова РИА «Новости».

Он имеет в виду тренировочные ракетные пуски в Балтийском море, намеченные Россией на 4-6 апреля.

Пабрикс считает, что от этих учений понесут экономический ущерб Швеция, Польша и Латвия, так как будет нарушено движение по морю в этом районе. Учения евродепутат назвал «бахвальством» и «сигналом угрозы» и призвал Россию проводить ракетные пуски «на своей территории».

Минобороны Латвии однако признало право России на проведение подобных учений.

Ранее минобороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова из-за планов России провести тренировочный пуск ракет.