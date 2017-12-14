Латвия потребовала от России объяснений по ситуации с учебными пусками ракет

Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис потребовал от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море, но они так и не состоялись.

Глава ведомства подчеркнул, что воздушное пространство над Балтийским морем интенсивно используется для авиасообщения, а потому предсказуемость подобных учений является важным фактором с точки зрения безопасности в воздухе.

«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», – заявил Бергманис, слова которого передает Rus.lsm.lv.

Ранее минобороны Латвии сообщило, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17-го по 19 апреля и планирует 19 апреля провести тренировочные стрельбы, передает RT.

В то же время латвийский президент Раймонд Вейонис говорил, что заявленные Россией ракетные стрельбы в Балтийском море являются демонстрацией силы и провокацией против Латвии и НАТО.