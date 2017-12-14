Пашинян: Карапетян отдал приказ о введении в Армении чрезвычайного положения

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян на совещании с министрами обороны и внутренних дел отдал приказ о введении в республике чрезвычайного положения.

По словам Пашиняна, «силовики не захотели исполнить его приказ», так как власть Карапетяна якобы не легитимная, передает ТАСС.

«Согласно конституции, Карапетян после отставки премьер министра Сержа Саргсяна не имел право провозгласить себя и. о. главы кабмина. Его власть не легитимная, вот почему силовики не захотели исполнить его приказ», – заявил Пашинян своим сторонникам на митинге.

«Если бывший президент Серж Саргсян, который работал министром Службы национальной безопасности и МВД, не пошел на такой шаг, то кто такой Карапетян, чтобы силовики послушались его?» – заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, «бархатная революция в Армении уже реальность, и это понимают везде», при этом «даже объявление чрезвычайного положения не поможет победить революцию».

Ранее Пашинян рассказал о секретных переговорах с представителями России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о происходящем в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты предупреждали, что Пашинян способен уничтожить Армению.