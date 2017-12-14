Пашинян рассказал о секретных переговорах с представителями России

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян выступил с утверждением, что в среду встречался с официальными представителями России и якобы получил от них заверения в том, что Москва не будет вмешиваться в сложившуюся в Армении ситуацию.

Об этом Пашинян заявил в среду вечером на многотысячном митинге оппозиции в центре Еревана, передает «Интерфакс».

Кроме того, лидер армянской оппозиции утверждает, что депутаты от правящей партии Армении выразили готовность проголосовать за его кандидатуру на посту премьера республики.

Ранее лидер армянской оппозиции выдвинул правящей партии ультиматум.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что Пашинян способен уничтожить Армению.