Трамп и Макрон посадили дуб

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон высадили в саду Белого дома привезенный в подарок из Европы саженец дуба.

Видео, на котором президенты США и Франции закапывают посаженное дерево, опубликовал Макрон в своем Twitter. Супруги президентов наблюдали за процессом.

«Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Белло, чтобы защитить нашу свободу. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) станет напоминанием, в центре Белого дома, об этой связи, которая объединяет нас», – написал Макрон.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Макрон в понедельник прибыл с официальным визитом в США. Сообщалось, что Трамп собирается подарить французскому лидеру заключенный в рамку отрезок обивки стула из мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро, а также серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп и альбом с фотографиями, сделанными в ходе визита.

Ранее Макрон попросил Трампа не объявлять торговую войну ЕС.