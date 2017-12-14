Макрон решил подарить Трампу дуб, а Трамп Макрону – кусок обивки стула

СМИ рассказали, какими подарками обменяются глава американского государства Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон во время визита последнего в США.

Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Он подарит Трампу дуб с севера Франции, где во времена Второй мировой войны высадились войска США.

Макрон собрался посадить дерево вместе с Трампом «в его саду» как символ долгих отношений Франци и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, жена Трампа Меланья несколько месяцев назад начала подбирать подарок французскому лидеру. Одним из подарков станет заключенный в рамку отрезок обивки стула из мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.

Кроме того, Макрону и его жене Брижит подарят серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп, а также альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе визита.

Накануне Макрон попросил Трампа не объявлять торговую войну ЕС.

В 2017 году Трамп нанес первый визит во Францию в качестве президента США. Он похвалил «хорошую форму» 64-летней первой леди Франции, за что подвергся критике в соцсетях.