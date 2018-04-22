Макрон попросил Трампа не объявлять торговую войну ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не станут вводить пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из европейских стран.

«Надеюсь, он [президент США Дональд Трамп] не введет эти новые пошлины», – сказал Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.

Макрон также понадеялся на то, что в случае введения этих санкций ограничения обойдут Евросоюз стороной.

«С союзниками не ведут торговых войн», – приводит его слова ТАСС.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Такая мера, уверяет американский президент, вводится «в защиту национальной безопасности» США. Берлин заявил, что введенные американцами пошлины противозаконны. Европейская комиссия пообещала ввести торговые меры против США, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС.