ЦБ проверил Росгосстрах без МВД

Центробанк проинформировал МВД о проверках в страховой компании Росгосстрах, но не предоставил материалы этих проверок, сообщили в пресс-центре МВД.

«Банк России проинформировал МВД России о проведении проверок ПАО СК «Росгосстрах». Вместе с тем материалы о проведенных проверках в МВД России предоставлены не были», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщал, что Центробанк готов предоставить МВД материалы для проведения параллельной проверки действий прежнего менеджмента Росгосстраха.

Напомним, 19 апреля Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы Росгосстрах Сергея Хачатурова по делу о растрате. Хачатуров подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).