WSJ сообщила о сомнениях Швейцарии в нейтралитете после введения пошлин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Швейцарцы начали сомневаться в традиционной политике нейтралитета после введения Соединёнными Штатами 39% пошлин на швейцарские товары, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Многие граждане и чиновники считают, что в современных условиях нейтралитет может стать обузой для страны. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер после телефонного разговора с Дональдом Трампом столкнулась с американскими экономическими мерами, которые ударили по экономике альпийской республики.

По данным издания, Швейцария по-прежнему придерживается глобализма, который в других странах теряет популярность. Депутат парламента Йон Пульт заявил: «Швейцария больше не может лавировать между блоками, как раньше. С этим покончено, мы живем в другом мире». Его коллега Ханс-Петер Портман добавил, что если страна не хочет оказаться под давлением, ей придется пересмотреть геополитические приоритеты.

Профессор Штефани Вальтер из Цюрихского университета отметила в разговоре с Wall Street Journal, что нейтралитет не гарантирует полной безопасности, поскольку его эффективность зависит от признания другими странами. Депутат Селин Амодрюз подчеркнула: американские пошлины могут привести к экономическому кризису, сравнимому с последствиями пандемии COVID-19. Директор Швейцарского союза искусств и ремёсел Урс Фуррер считает, что новые пошлины поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест.

