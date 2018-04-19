Арестован бывший вице-президент группы «Росгосстрах»

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Сергея Хачатурова», – сказала представитель суда, передает РИА «Новости».

Хачатуров подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»).

Сергей Хачатуров – младший брат экс-владельца компании Данила Хачатурова.