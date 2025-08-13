ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над Белгородской областью

Tекст: Мария Иванова

С 10.30 до 11.40 по московскому времени силами дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

Подробности о последствиях и возможных разрушениях в регионе не приводятся.

Официальные лица подчеркивают, что атака была успешно отражена, угрозы для жизни и здоровья местных жителей не возникло.

Напомним, ранее в среду средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью в период с 8.00 до 9.50 по московскому времени.

До этого за двадцать минут над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ.

За прошедшую ночь над Россией нейтрализовали 46 украинских дронов.