США объявили награду за поимку лидера гаитянских банд
За информацию, позволяющую поймать главу банд Гаити Джимми Шеризье, известного как Барбекю, в США начали обещать награду в размере до 5 млн долларов.
Американский Госдеп объявил о назначении вознаграждения в размере до 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать или осудить Шеризье, передает РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и обеспечению правопорядка госдепартамента считает Шеризье ключевой фигурой, ответственной за деятельность банд в Гаити.
Организация Viv Ansanm, которую возглавляет Шеризье, признана террористической в США.
По данным госдепа, Шеризье напрямую причастен к массовым убийствам и изнасилованиям граждан Гаити. Министерство юстиции США также предъявило ему обвинения в сговоре для нарушения американских санкций.
В феврале американские власти официально включили восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций.
Среди включенных в список организаций оказались венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также мексиканские картели Синалоа, Халиско – Новое поколение (CJNG), Объединенные картели (Carteles Unidos) и другие.