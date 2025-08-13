В Петербурге простились с актером Иваном Краско

Tекст: Алексей Дегтярев

Народный артист России более 50 лет работал на сцене этого театра. Гроб с телом актера вынесли из здания под аплодисменты и крики «браво!», передает ТАСС.

Сам Краско, согласно его желанию, был одет в военно-морскую форму с погонами капитан-лейтенанта.

Во время церемонии в гробу находилась офицерская фуражка, подаренная актеру командиром крейсера «Аврора» Артемом Знаменщиковым. Проститься с Краско пришли сотни человек, в том числе известные артисты Георгий Штиль, Георгий Корольчук, Николай Буров, Юрий Кузнецов, режиссер Григорий Козлов и концертный директор Вячеслав Смородинов.

Отпевание Ивана Краско состоится на Комаровском мемориальном кладбище. Актера похоронят рядом с его сыном, Андреем Краско, который скончался в 2006 году во время съемок фильма «Ликвидация».

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Краско скончался на 95-м году жизни в Петербурге, причиной смерти стало онкологическое заболевание.