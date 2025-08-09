Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Умер актер Иван Краско
Актер Иван Краско скончался на 95-м году жизни в Петербурге
Актер театра и кино, народный артист России Иван Краско ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
Краско скончался на 95-м году жизни в Петербурге, передает ТАСС.
«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско», – сообщил Ржаненков.
Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В молодости окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище и несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии, дослужившись до звания капитан-лейтенанта.
В 1957 году он поступил в Ленинградский театральный институт, а после его окончания в 1961 году был принят в труппу Большого драматического театра имени Максима Горького. Позднее работал в Ленинградском областном театре драмы и комедии и Драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской. В кино дебютировал в середине 1960-х годов с эпизодической роли в фильме «Авария».
2 августа народного артиста России Ивана Краско доставили в больницу Петербурга во время экстренного вызова. Артист нуждался в круглосуточном медицинском уходе. Состояние Краско оставалось тяжелым спустя неделю после госпитализации.